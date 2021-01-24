Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şahıs: “Benim böyle işlerle işim olmaz, yaptık bir hata” dedi

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler şüpheli gördüğü bir kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin görüntü çektiği sırada, “Benim böyle işlerle işim olmaz, yaptık bir hata ama sen çek güzel kardeşim. Abi ben esnaf insanım, ama şu çocuk çekmesin, beni ayar etmesin” şeklinde bağırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6090 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında olaylara karşı görev başında olan bekçiler şüpheli gördüğü bir kişiyi durdurdu. Şüpheli Ramazan Ş. sokağa çıkma izninin olmadığı kontrol edilmesinin ardından kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan üst aramasında 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri esnaf olduğunu belirten şüpheli Ramazan Ş’yi gözaltına aldı.

“Benim böyle işlerle işim olmaz, yaptık bir hata”

Gözaltına alındığı sırada şüpheli gazetecilerin görüntü çektiğini fark etmesi üzerine polis ve bekçilere zorluk çıkartmaya çalıştı. Şüpheli Ramazan Ş. esnaf olduğunu ve yüzünün görünmemesini istediğini belirterek bağırmaya başladı. Tehditkar kelimeler ile bağıran şüpheli gazetecilere yüksek sesle bağırmaya başladı. Şüpheli Ramazan Ş, “O çocuğu tanıyorum, sen beni tanıdın. Benim böyle işlerle işim olmaz, yaptık bir hata ama sen çek güzel kardeşim, tamam ben seni bilirim” dedi.

“Bu kamera görüntülerinden ben seni bileceğim”

Gözaltına alınarak karakola götürüleceği sırada bilinmeyen bir isim söyleyen şüpheli, “Abi ben esnaf insanım, ama şu çocuk çekmesin, beni ayar etmesin. Ama Tokuş ben seni bilirim, ben sana bu kadar söylüyorum. Bu kamera görüntülerinden ben seni bileceğim, bak sen tamam” diye seslendi. Öte yandan, şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tutanak tutulduğu ve arkadaşlarının yanına dolaşmaya çıktığı öğrenildi.