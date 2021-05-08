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Kısıtlamada tarihi surlara çıktı, düşerek ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında surlara çıkan bir genç düşerek ağır yaralandı.

Asayiş 08.05.2021, 21:46
Kısıtlamada tarihi surlara çıktı, düşerek ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında surlara çıkan bir genç düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Sur ilçesi Urfa Kapı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., (25) sokağa çıkma uygulaması olmasına rağmen uyuşturucu madde kullanmak için tarihi surlara çıktı. Urfa Kapı bölgesinde bulunan burcun içine giren S.K., karanlıkta dengesini kaybederek burcun içine taşların üstüne düştü. Düşerken attığı çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K.’yı kanlar içerisinde yerde buldu. ilk müdahalenin ardından S.K., ambulansla hastaneye sevk edil. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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