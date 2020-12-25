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Kısıtlamada neden çıktınız sorusuna küfür ederek cevap verdi
Bursa’da kısıtlama saati içerisinde otomobille gezerken yakalanan 3 şüpheliye para cezası uygulandı. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 25.12.2020, 07:07
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Bursa’da kısıtlama saati içerisinde otomobille gezerken yakalanan 3 şüpheliye para cezası uygulandı. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mevkiinde uygulama yapan ekipler, 26 GG 139 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan A.C., K.T., ve Y.R Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, silah, mermi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken, K.T., isimli şahıs ’’benimle alakası yok, suç duyurusunda bulunurum sana’’ diyerek gazetecilere tepki gösterdi. Ayrıca A.C., isimli kadın Neden Çıktınız Sorusuna küfür ederek cevap verdi.
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