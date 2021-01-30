Kısıtlamada kuryeler çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında evlere servis götüren motokuryeler çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce Körpeçler Mahallesi 1494. Cadde ile 1490. sokak birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A. idaresindeki 81 BA 044 plakalı motosiklet 1494. cadde üzerindeki siparişini yetiştirmek istediği esnada, 1490. sokak üzerinden caddeye giriş yapmak isteyen A. Y. idaresinde 81 DR 539 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki motosiklet sürücüsü de savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye 112 Acil Ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücülerine olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardında S.A. ve A.Y. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Motosikletler ise bölgeye gelen trafik ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. İki motosiklet sürücüsünün de hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.