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Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş 09.12.2020, 02:21
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Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolunun Gözsüz yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Süleymanpaşa istikametine seyreden bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan ceza kesilen ve ehliyetine el konulan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de işlem yapıldı.
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