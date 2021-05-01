banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?
İiftar saati gelince oyunu durdurdu
İiftar saati gelince oyunu durdurdu

Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada

Bursa’da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.

Asayiş 01.05.2021, 11:05
2
Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada

Bursa’da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.

Görüntüler, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde kameralara yansıdı.

İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup genç, bir evin bahçesinde horoz dövüşü düzenledi. Horozları dövüştüren gençler, dövüşü izlerken, bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?