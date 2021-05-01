Son Dakika
Bakan Varank: (5 Milyar TL’lik destek programı) Başvurular Pazartesi gününden itibaren E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek”
Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada
Bursa’da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.
Asayiş 01.05.2021, 11:05
2
Bursa’da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.
Görüntüler, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde kameralara yansıdı.İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup genç, bir evin bahçesinde horoz dövüşü düzenledi. Horozları dövüştüren gençler, dövüşü izlerken, bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.