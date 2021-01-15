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Kısıtlamada hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, iş yerinden hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Asayiş 15.01.2021, 15:09
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Manisa’nın Salihli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, iş yerinden hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, farklı tarihlerde meydana gelen iş yerinden hırsızlık ve 2 adet elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin P.Y. (33) olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli P.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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