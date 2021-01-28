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Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç, ‘Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar’ diyerek sandalyesini geri istedi. Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 28.01.2021, 09:50
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Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç, ‘Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar’ diyerek sandalyesini geri istedi. Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen 27 Aralık Pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kimliği belirsiz 3 kişi bedensel engelli Murat Karakuş’un (18) evinin önünde bulunan akülü tekerlekli sandalyesini motosikletin sepetine yükleyip götürdü. Sabah kalktığında sandalyesini yerinde göremeyen Karakuş, önce etrafa ardından da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Kameradan hırsızların akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gören genç, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı ancak aradan geçen 1 ayda hırsızlar yakalanamadı.

“1 aydır yerdeyim”

‘Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar’ diyerek feryat eden Murat Karakuş, “Ben burada 4 yıldır oturuyorum ve sandalyemi hep evin önüne koyarım. O gün sabah kalktığımda akülü arabamı yerinde bulamadım. Kameraya baktığımızda ise 3 kişinin gelip sandalyeyi motosiklete yüklediğini gördüm. 1 aydır yerdeyim” ifadelerini kullandı.

Hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri isteyen Karakuş, “Lütfen akülü tekerlekli sandalyemi geri getirsinler. Hiç kimse yıllardır akülü arabamı tenezzül edip almadı. Buradan onlara sesleniyorum akülü arabamı getirsinler. Bu kadar insanlar karaktersizlermiş. İnsanlarda merhamet denen bir şey yok. Bu benim hayatım. Benim ayaklarımı değil kalbimi çaldılar. 1 aydır yerdeyim. Çıkamıyorum evden. Sürünerek mi çıkayım dışarı. Bir an önce Allah rızası için akülü arabamı getirsinler. Yalvarıyorum. Alacak durumumuz da yok. Bir tane bile ayağım tutmuyor. Biri tutsa en azından bastonla bir yerlere giderim. Hırsıza yalvarıyorum lütfen getirsinler” diye konuştu.
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