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Kısıtlamada canı sıkıldı karda drift yaptı
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canı sıkılan bir vatandaş aracıyla kar üzerinde drift yaptı.
Asayiş 25.01.2021, 09:58
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canı sıkılan bir vatandaş aracıyla kar üzerinde drift yaptı.Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Esenli köyüne bağlı Bağdaş Yaylası’nda ikamet eden bir vatandaş, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canı sıkıldı. Etkili olan yoğun kar yağışını da fırsata çeviren şahıs evinin önünde aracıyla kar üzerinde drift yaptı. Aracıyla kar üzerinde sağa sola giderek karın keyfini çıkaran adamı yanındaki arkadaşı ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.