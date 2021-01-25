Kısıtlamada 8 iş yerini soyan hırsız yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 8 iş yerine giren hırsız, Siverek polisi tarafından yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerinin kapılarını zorlayarak içeri giren ve kasalarda bulunan paraları çalan H.İ., Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamaralarından eşkâli tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Siverek Adliyesine çıkarılan H.İ. mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Hırsızın bir gecede 8 iş yerine girmesi ise bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde H.İ. güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmeye çalışıyor ve kasalarda bulunan paraları topluyor.