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Kısıtlama ve karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali Dağlı’ya yakalandı
SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceledi. Denetimlerde kısıtlamayı ve karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali Dağlı’ya yakalandı.
Asayiş 12.12.2020, 17:20
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SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceledi. Denetimlerde kısıtlamayı ve karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali Dağlı’ya yakalandı.Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı gerek denetimlerle gerekse Vefa Sosyal Destek Gruplarında fedakarca ve özveriyle çalışan kolluk kuvvetlerini ziyaret etti. Denetimlerdeki HES kodu sorgulaması sırasında Kovid-19 pozitif bir kişinin yakalanması ve idari yaptırım uygulanması üzerine Dağlı, vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunarak, herkesin sağlığı için karantina kurallarına uyulmasını istedi. HES kodu uygulamasının salgınla mücadele için önemine dikkat çeken Vali Dağlı, denetimlerde HES kodu ve özel araçla seyahat izin belgelerinin tavizsiz bir şekilde sorgulanması talimatı verdi. Vali Dağlı, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.
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