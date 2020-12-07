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Kısıtlama sonrası manzara değişmedi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, yaya trafiğinin yoğun olduğu İstanbul Caddesi’ne akın etti.

Asayiş 07.12.2020, 12:37
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Kısıtlama sonrası manzara değişmedi
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, yaya trafiğinin yoğun olduğu İstanbul Caddesi’ne akın etti.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında trafikte yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, Düzce’nin yaya yoğunluğunun olduğu İstanbul Caddesi’ne akın etti. Banka şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluştururken, pandemi boyunca insan kuyruğunun yaşandığı PTT Merkez Şubesi’nin önündeki kuyruk değişmedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda devriye gezerek sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
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