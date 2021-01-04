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Kısıtlama sonrası İstanbul’da denetimler başladı
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler başladı.
Asayiş 04.01.2021, 09:32
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80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler başladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde denetim noktaları kuran polis ekipleri, denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.
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