Kısıtlama saatlerinde kaybolan çocuk kentten 10 kilometre uzakta bulundu

Eskişehir’de kısıtlama saatlerine bisikletiyle gezerken kaybolan 11 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından kentten 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi’nde ikamet eden akrabalarının yanına misafirliğe giden 11 yaşındaki Ali A.’dan uzun süre alamayan ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgede küçük çocuğu arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, civardaki MOBESE ve güvenlik kameralarından Ali A.’nın Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde gittiğini tespit etti. Karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonları ve iş yeri çalışanlarıyla görüşen polis, küçük Ali’yi kentten 10 kilometre uzakta buldu.

Polis ceza vermeyeceğini söyleyince saklandığı yerden çıktı

Polisi fark ederek kaçan 11 yaşındaki Ali A., ekiplerin ceza vermeyeceklerini anons etmeleriyle saklandığı tarladan çıkarak polisin yanına geldi. Gece saatlerinde uzun süredir dışarıda kalması nedeniyle küçük Ali’nin üşüdüğü ve susadığı görüldü. Bunun üzerine polisler çocuğa montlarını giydirip içecek ikram etti. Korkusu geçen Ali A. Ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri Ali A. İle yaptığı görüşmede, sokakta gezerken yolunu kaybettiği ve geri dönemeyip çare bulamayınca karayolu üzerinde ilerlediği belirlendi. Küçük Ali’nin bulunmasıyla aile de derin bir nefes aldı.