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Kısıtlama saatinde maskesiz sokakta gezen şahsa ceza
Adıyaman’da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan maskesiz şahıs hakkında işlem yapıldı.
Asayiş 23.11.2020, 08:51
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Adıyaman’da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan maskesiz şahıs hakkında işlem yapıldı.Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve aynı zamanda maske takmadan gezen şahsı fark eden Yunus polis ekipleri, şahsı durdurarak uyardı. Polis ekiplerinin uyarıları sonrası şahsa, idari para cezası uygulandı.
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