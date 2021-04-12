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Kısıtlama saatinde hareketli dakikalar

Bursa’da kısıtlama saatinde sokak üzerlerinde bulunan iki kişiye, devriye atan ekipler ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir binanın çatısına atıp kaçmaya çalıştı. Kaçan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 12.04.2021, 08:55
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Kısıtlama saatinde hareketli dakikalar

Bursa’da kısıtlama saatinde sokak üzerlerinde bulunan iki kişiye, devriye atan ekipler ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir binanın çatısına atıp kaçmaya çalıştı. Kaçan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Demir Sokak’ta devriye gezen bekçi ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Bekçi ekiplerinin, Atakan A. ve Sefa Ç’ye üst araması yapmak istemesinin ardından şüpheliler, üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir evin çatısına atarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler, şüphelileri kısa sürede etkisiz hale getirirken, üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulanan şüpheliler gözaltına alındı.
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