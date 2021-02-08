Kısıtlama saatinde drifte 6 bin 700 TL ceza

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza uygulandı.

Merkez Kepez ilçesi Habipler Mahallesinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen Panelvan aracın drift gösterisi pahalıya maloldu. Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aracın plakası tespit edip sahibinin kimliği tespit edildi. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürme suçundan 6 bin 700 TL ceza tatbik edildi.