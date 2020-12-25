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Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi
Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 70’lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Asayiş 25.12.2020, 18:34
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Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 70’lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi saat 05.00’te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 70’lere ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğunluk havadan drone kamerası ile görüntülendi.
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