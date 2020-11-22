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Kısıtlama öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk

İstanbul’da kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk gözlenirken, cadde girişindeki büfe önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Asayiş 22.11.2020, 19:45
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Kısıtlama öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk
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İstanbul’da kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk gözlenirken, cadde girişindeki büfe önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında bugün 20.00 ile yarın 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan kısıtlama öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk vardı. Kısıtlamaya sayılı dakikalar kalmasına rağmen yerli ve yabancı turistler, İstanbul’un en gözde mekanlarından olan Taksim ve İstiklal Caddesi’ne gelmeye devam etti. Cadde girişinde bulunan restoran ve büfelerin önünde de uzun kuyruklar oluştu.
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