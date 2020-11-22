banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
Öykü Gürman'dan baba itirafı...
Öykü Gürman'dan baba itirafı...
D-100 karayolunda esrarengiz olay
D-100 karayolunda esrarengiz olay
Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Seda Bakan koronavirüse yakalandı

Kısıtlama ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi kendisini görüntüleyen gazetecilere, “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım” diye tehdit etti. Şahısla birlikte kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş 22.11.2020, 01:45
Kısıtlama ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler
banner422

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi kendisini görüntüleyen gazetecilere, “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım” diye tehdit etti. Şahısla birlikte kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Trabzon Bulvarı İsmet Paşa Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkama kısıtlamasın ihlal eden 3 kişi, çevreyi rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali yapan 3 kişiden polis tarafından kimlik istedi ancak şahıslar kimlik vermek istemedi.

Yaşana olayı görüntülemek isteyen gazetecilere tehditlerde bulunan şahıslardan biri, “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım” diye tehdit etti. Yaşanan karşılıklı konuşmalar sonrası polis ekipleri 3 şahsa sokağa çıkma ihlali nedeniyle 900’er lira, çevreyi rahatsız ettikleri için ise 197’şer olmak üzere toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca şahıslardan E.A. (21) hakkında polislere görevi yaptırmamak ve direnme suçundan adli işlem başlatıldı. 3 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu