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Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde izin belgeleri olmadan araçları ile dışarı çıkan vatandaşların geri dönüşünün engellenmesi amacıyla U dönüşü yapılan noktalara şerit çekildi.

Asayiş 07.05.2021, 10:55
Kısıtlama ihlalcileri için U dönüşü yapılan noktalara polis şeridi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde izin belgeleri olmadan araçları ile dışarı çıkan vatandaşların geri dönüşünün engellenmesi amacıyla U dönüşü yapılan noktalara şerit çekildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Karasu’da denetimler sıklaştırıldı. Bu doğrultuda ekipler tarafından denetim noktalarının bulunduğu Plaj Caddesi üzerinde izin belgeleri olmadan araçları ile dışarı çıkan vatandaşların, geri dönüşünün engellenmesi amacıyla U dönüşü yapılan noktalara şerit çekildi. Çekilen şeritlerin tam kapanma süreci boyunca kaldırılmayacağı öğrenildi.
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