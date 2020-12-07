banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara

Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik polisi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün sanayi sitesinde durdurulan araç içinde bir miktar uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş 07.12.2020, 17:45
1
Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
banner422

Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik polisi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün sanayi sitesinde durdurulan araç içinde bir miktar uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 5 Aralık Cumartesi günü sanayi sitesi içerisinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 34,53 gram metamfetamin, 0,20 gram eroin, 0,80 gram esrar, 1 adet tüfek ve tüfeğe ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan Ö.K. ve E.A. hakkında “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti” suçundan, ayrıca Ö.K. hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Yorumlar (0)
12°
hafif yağmur