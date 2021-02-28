Kısıtlama gününde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 bin lira ceza

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında işyerinde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 bin 814 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kürtün’ün Çayırçukur köyü Çöplüce mevkiinde bulunan bir işletmede jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tesis içerisinde bulunan şahısların alkollü eğlence yaptıkları tespit edildi.

Jandarma ekipleri, işletme sahibi A.T. ile O.Ç., T.Ç., A.Y., N.T. ve N.Ç. isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplam 20 bin 814 TL idari yaptırım cezası uyguladı.

Alkollü eğlence yapılan mekanın işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı da öğrenildi.