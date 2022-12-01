Kış lastiğinden tam not alırken muayeneden sınıfta kaldı

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından polis ekipleri Sakarya genelinde denetimlerini başlattı. Denetimde durdurulan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün kış lastiğinin takılı olduğu görüldü fakat muayenesi olmadığı için araç sahibine para cezası kesildi.

Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Trafik ekipleri yollarda, gişelerde ve sınır noktalarında denetim yapmaya başladı. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları tek tek durdurup, lastik derinlik ölçme kumpası ile ölçüm yaptı. Ekipler ayrıca kış lastiklerinin +7 derecenin altındaki kış koşullarına uygun tekniklerle donatıldığını aktardı. Denetim çerçevesinde durdurulan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün kış lastiği olduğu görüldü fakat muayenesi olmadığı için araç sahibine 427 lira para cezası kesildi.

"Kazaların bedeli ağır oluyor"

Denetimlerin önemli olduğunu aktaran kamyon sürücüsü Kenan Zengin, "Kışlık lastiklerin takılması gerek, bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Kışlık lastikler takılsın çünkü kazaların bedeli ağır oluyor" dedi.

"Unutmuşuz, dalgınlığımıza gelmiş"

Kışlık lastikleri takılı olan fakat muayenesi geciktiği için para cezası kesilen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü, “Unutmuşuz, dalgınlığımıza gelmiş. Arabayı da yeni almıştık, ondan dolayı muayene gecikmiş. 427 lira ceza kesildi. Kardeşimin arabasıydı, zaten şoför olarak çalışmıyorum sadece yardım ediyorum” diye konuştu.