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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4:40.97’lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı.
Kırşehir’deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı
Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 6 kişi için sınır dışı kararı verildi.
Asayiş 01.07.2022, 20:05
Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 6 kişi için sınır dışı kararı verildi.
Kırşehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanmış, şahıslar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmişti. N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., A.M.W., O.H.S.S. adlı kişilerden C.M.C.V., tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.