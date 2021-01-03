Kırşehir’de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor

Kırşehir’de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Osman Ç., son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazesi ailesinin gözetiminde Kırşehir’in Kaman ilçesine getirilen Osman Ç., Çadırlı Körmehmet köyü mezarlığında defnedildi. Cenazeye ailenin yakınları ile birlikte çok sayıda köylü katıldı.

Osman Ç. ve Vildan İ.,’nin ölümlerine ilişkin aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmişti.