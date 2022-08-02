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Kırşehir’de üzerine vinç devrilen işçi öldü

Kırşehir’de çalıştığı çiftlikte üzerine vinç devrilen işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 02.08.2022, 18:46
Kırşehir’de üzerine vinç devrilen işçi öldü

Kırşehir’de çalıştığı çiftlikte üzerine vinç devrilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Tepesidelik köyünde meydana geldi. Çiftlikte çalışan işçi Emre Bahri Orman (35) vincin devrilmesi sonrası ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Orman yaşamını yitirdi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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