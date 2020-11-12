Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu uyuşturucu köpeği 19 kilogram uyuşturucu buldu

Kırşehir’de uyuşturucu köpeği sebze çuvalları arasında saklanmış 19 kilogram uyuşturucu buldu.

Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir’de, Özbağ yol kavşağında durdurulan bir kamyonette uyuşturucu köpeği ile arama yaptı. Kamyonetin kasasında sebze ve patates çuvalları arasında gizlenmiş uyuşturucu, uyuşturucu köpeği tarafından yapılan aramada saklanmış halde ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü V.A., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.