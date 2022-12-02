Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu 29 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.

KOM Ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde’ imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 29 kişiye yönelik 35 adreste şafak operasyonu yapıldı.

Adreslerde yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. İfade süreçleri tamamlanan şüpheliler; H.G., E.B., R.I., Y.A., A.K., H.İ.Ş., A.Ç.K., İ.K., emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Emniyet ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarının sürdüğü öğrenildi.