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Kırşehir’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kırşehir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 21.05.2021, 19:55
Kırşehir’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kırşehir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kayseri-Ankara kara yolu Kırşehir şehirler arası otobüs terminalini geçtikten sonra meydana geldi. S.K. yönetimindeki 06 ZJU 63 plakalı otomobil, Özbağ beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.Ş. idaresindeki 06 FK 7195 plakalı otomobile çarptı. E.F. yönetimindeki 35 JP 448 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Kazada, S.K. ve A.Ş. isimli şahıslar hayatını kaybetti. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen M.K., ve İ.U. ise tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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