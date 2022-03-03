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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Kırşehir’de tır kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir’de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Asayiş 03.03.2022, 17:22
Kırşehir’de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ü.T. idaresindeki tır, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü Kavşağı yakınlarında plakası öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kazada, kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan D.O.’da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı D.O.’da ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.