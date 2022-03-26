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Kırşehir’de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Kırşehir’de, tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 26.03.2022, 10:06
Kırşehir’de, tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kırşehir - Aksaray kara yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan E.Ç.’nin kullandığı 40 BA 554 plakalı tır ile M.T.’nin sürücüsü olduğu 40 AAT 540 plakalı minibüs Kesikköprü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsün şoförü M.T., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır şoförü ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Yaşanan kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.