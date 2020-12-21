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Kırşehir’de silahlı kavga: 1 yaralı
Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.
Asayiş 21.12.2020, 17:12
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.
Kırşehir’in Kaman ilçesi Savcılı Durağı’nda meydana gelen olayda, G.G. ve M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.G., yanında bulundurduğu silah ile M.Ş.’ye ateş etti. Yaralanan M.Ş., sevk edilen ambulansla Kaman İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.G. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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