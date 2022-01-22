Son Dakika
Hayvanseverler iş makinesiyle gömülen kedi ve köpeklere tepki gösterdi, işlemin yasal olduğu ortaya çıktı
Kırşehir’de şiddetli rüzgar gerilim hattı direklerini eğdi
Kırşehir’de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.
Asayiş 22.01.2022, 15:26
Kırşehir’de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.
Kırşehir’de etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kırşehir-Yozgat yolu Çuğun Mevkii’nde de aşırı rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi. Ekipler yolu trafiğe kapatırken, TEİAŞ ekipleri de çalışma başlattı.