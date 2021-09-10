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Kırşehir’de inşaat malzemesi hırsızları tutuklandı

Kırşehir’de, 5 farklı inşaattan yaklaşık 70 bin lira değerinde bakır kablo, 2 ton demir ve seyyar kablo çalan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 10.09.2021, 09:15
Kırşehir’de inşaat malzemesi hırsızları tutuklandı

Kırşehir’de, 5 farklı inşaattan yaklaşık 70 bin lira değerinde bakır kablo, 2 ton demir ve seyyar kablo çalan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine bir hafta içinde 5 ayrı inşaatta açıktan hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kılıçözü sanayi sitesi ve hurdacılar üzerinde yoğunlaştırdı. Çaldıkları inşaat malzemelerini satmaya çalışan şüphelilerden E.A. (31), İ.A. (27) yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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