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Kırşehir’de gölete serinlemek için giren genç boğuldu
KIRŞEHİR'İN MUCUR İLÇESİNDE GÖLETE SERİNLEMEK İÇİN GİREN GENÇ BOĞULDU.
Asayiş 14.07.2020, 18:51
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Kırşehir’in Mucur ilçesinde gölete serinlemek için giren genç boğuldu.
Ailesiyle gittiği Aksaklı Karacalı Göleti’nde serinlemek için suya giren M.T. yaşamını yitirdi. Göle girdikten bir süre sonra eşinin çırpınmaya başladığını gören G.T., 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray’dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı. Kırşehir AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonrasında M.T.’nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. M.T.’nin cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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