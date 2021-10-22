Son Dakika
Kırşehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Kırşehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonu düzenlendi.
Asayiş 22.10.2021, 14:58
Kırşehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonu düzenlendi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Kırşehir FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi ikametlerinde göz altına alındı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğünde şüphelilerin ikametlerinde aramalar yapılarak döküman ve bazı belgelere el konuldu.
Şüpheli İ.D., İ.Ç. ve S.A., alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.