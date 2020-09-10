Son Dakika
Kırşehir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı
KIRŞEHİR’DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI.
Asayiş 10.09.2020, 16:05
Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10’u Irak uyruklu 1’i Türkmen 11 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından örgüt üyesi şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden H.B., H.A., H.A. ve I.M, ’örgüt üyesi, olmak, örgüte propaganda yapmak ve adam kazandırmak’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Adliye önünde bekleyen sanık yakınları ise sinir krizi geçirdi.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0