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Kırşehir’de DEAŞ operasyonu 11 gözaltı

KIRŞEHİR’DE DEAŞ OPERASYONU 11 GÖZALTI

Asayiş 10.09.2020, 10:54
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Kırşehir’de DEAŞ operasyonu 11 gözaltı

Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere yapılan operasyonda 10’u Irak uyruklu 1’i Türkmen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından örgüt üyesi şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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