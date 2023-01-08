Kırşehir’de 3 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada 1 tutuklama

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü tutuklandı.

Kırıkkale-Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde dün aşırı buzlanma ve sis nedeniyle zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 3’e yükselirken 10 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası tır sürücüsü M.D. ile otomobil sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı. Sürücüler jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sürücülerden S.Ş. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken tır sürücüsü M.D. ise nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla tutuklandı.