Kırşehir Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde operasyonu yaptı.

Jandarma ekipleri, 44 plakalı bir otobüsü durdurdu. Yolcu otobüsünde bulunan M.A. isimli şahsın üstünde ve çantasında yapılan aramada; (301) gram metamfetamin ve (2) gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.