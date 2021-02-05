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Kırşehir Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde operasyonu yaptı.
Asayiş 05.02.2021, 12:14
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde operasyonu yaptı.
Jandarma ekipleri, 44 plakalı bir otobüsü durdurdu. Yolcu otobüsünde bulunan M.A. isimli şahsın üstünde ve çantasında yapılan aramada; (301) gram metamfetamin ve (2) gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.