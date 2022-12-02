Kırşehir Emniyeti’nin uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonunda adli mercilere sevk edilen 29 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İl genelinde eş zamanlı olarak Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ‘Uyuşturucu, Uyarıcı Madde’ imal ile ticareti operasyonu içinde 29 kişiye yönelik şehirde 35 adreste şafak operasyonu yapılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.G., E.B., R.I., Y.A., A.K., çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi. Şüpheli 24 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşın bilgilendirmesi ile birlikte operasyonları da sürüyor.