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Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin’de yakalandı

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE 4 PYD/YPG ÜYESİ YAKALANDI.

Asayiş 27.10.2020, 09:10
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Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin’de yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, Tarsus’ta gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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