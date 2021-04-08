banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Merkel’den
Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı

Kırmızı kategorideki Sivas’ta market indirimi Covid-19’u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas’ta bir marketin yaptığı indirim kampanyası vatandaşlara Covid-19’u unutturdu. Sivas Valiliği, tedbir olarak marketi geçici süreliğine kapattı.

Asayiş 08.04.2021, 12:25
3
Kırmızı kategorideki Sivas’ta market indirimi Covid-19’u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas’ta bir marketin yaptığı indirim kampanyası vatandaşlara Covid-19’u unutturdu. Sivas Valiliği, tedbir olarak marketi geçici süreliğine kapattı.

Sivas kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir market, açılışa özel indirim kampanyası yapacağını duyurmuştu. İndirim haberini alan Sivaslılar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etmeye başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan Sivas’ta indirim kampanyası vatandaşlara Covid-19’u unutturdu. Markette yaşanan yoğunluk üzerine polis ekipleri vatandaşları megafon yardımıyla uyardı. Polis ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen vatandaşlar kurallara uymayınca Sivas Valiliği tarafından market geçici süreliğini kapatıldı. Öte yandan market sahibine Covid-19 tedbirlerini ihlalden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur