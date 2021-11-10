Son Dakika
Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK’nın ortak operasyonu ile Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK’nın ortak operasyonu ile Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Asayiş 10.11.2021, 14:08
Kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK’nın ortak operasyonu ile Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.