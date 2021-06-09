Son Dakika
Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı
Mardin’in Midyat ilçesinde hastane kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, kazada motosiklet üzerinde bulunun 2 kişi yaralandı.
Asayiş 09.06.2021, 12:09
Mardin’in Midyat ilçesinde hastane kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, kazada motosiklet üzerinde bulunun 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde Cizre istikametinden hastane kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan F.A. idaresindeki 63 L 2531 plakalı motosiklet, kırmızı ışık ihlali yapınca karşı kapalı spor salonu istikametinden hastane kavşağına doğru seyir halinde olan A.E. idaresindeki 06 BAV 160 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.Yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.