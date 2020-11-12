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Kırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİS EKİPLERİ TRAFİKTE HATA YAPAN BİN 119 SÜRÜCÜYÜ TEK TEK UÇANGÖZ (DRONE) İLE TESPİT EDİLEREK CEZAİ İŞLEMİ UYGULADI

Asayiş 12.11.2020, 13:39
Kırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandı

Kahramanmaraş’ta trafikte kurallara uymayan bin 119 sürücü drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için drone ile denetimler yaptı. Kent genelinde birçok noktada yapılan denetimlerde sürücülerin en çok kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Haklarında cezai işlem uygulanan bin 119 sürücüden bin 15’ine kırmızı ışık ihlalinden, diğer sürücülere ise hatalı sollama yapmak, emniyet kemeri takmamak ve seyir halindeyken telefonla konuşmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

İşlem yapılan sürücülerden 3’nün de ehliyetsiz olduğu belirlendi.
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