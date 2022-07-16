Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet, çarpmanın şiddetiyle yanındaki otomobile çarptı. Otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-400 Karayolu Manavgat çevreyolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Metin Buluçer’in kullandığı 07 BAS 859 plakalı otomobil, Antalya istikametinden gelip Demokrasi alt kavşağında Demokrasi Bulvarına dönmekte olan Tunahan Ay’ın kullandığı 12 AAL 269 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet, çarpmanın şiddetiyle otomobilin camına çarptıktan sonra Antalya istikametinden gelip Demokrasi Bulvarına dönmekte olan Cezmi Elmas’ın kullandığı 07 LND 29 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tunahan Ay, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

07 LND 29 plakalı araç sürücüsü Cezmi Elmas, motosiklet ile birlikte aynı istikametten geldiklerini, kendilerine yeşil ışık yandığını, otomobilin kırmızı ışıkta geçip motosiklete çarptığını söyledi. Otomobil sürücüsü ise önündeki aracın yeşilde geçtiğini, kendisi geçerken kırmızının yandığını fark etmediğini dile getirdi.