Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü otomobile çarpıp takla attı, ehliyetinin derdine düştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik ekiplerine, aracı kendisinin kullanmadığını söyleyen takla atan otomobilin sürücüsünün 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araç sürücüsüne, alkollü araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle 5 bin 15 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Çakalderesi istikametine gitmekte olan İlker Güler’in kullandığı 42 ABJ 96 plakalı otomobil, Küçük Hasan Kavşağında Tınaztepe Caddesinden kavşağa çıkan Hüseyin Kara’nın kullandığı 07 LS 929 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan 07 LS 929 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Seher Kara, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edilirken, araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılan İlker Güler, aracı kendisinin kullanmadığını arkadaşının kullandığını iddia etti. Trafik ekiplerinin güvenlik kameraları görüntüleri ve kazayı gören vatandaşların söylemi doğrultusunda ısrarı sonucu aracı kendisinin kullandığını kabul etti. Kamera görüntülerinde kırmızı ışıkta geçtiği, 1.51 promil de alkollü olduğu belirlenen İlker Güler’e 5 bin 15 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konulurken, aracı da yediemin otoparkına çekildi.

Ehliyetinin derdine düştü

Alkollü sürücünün aracına çarparak kızının yaralanmasına neden olduğunu belirten Hüseyin kara “Tınaztepe tarafından misafirlik için karşıya geçiyorduk. Bekledim ve yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettim. Adam kırmızı ışıkta geçip bana çarptı, aracını geldiği yöne döndürürken kendisi de takla attı. Allah korudu, araçta herkes ölebilirdi. Adam polisler gelince ehliyet derdine döştü. Arkadaşına ’aracı ben kullanıyordum de benim ehliyetimi almasınlar’ dedi. Biz ölüyorduk adam ehliyetinin derdine düştü” dedi.