Kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kırmızı ışıkta duran elektrik bakım aracına hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesi Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu’dan Ankara istikametinde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki 45 AGY 226 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Ö.Ö. idaresindeki 06 CUV 919 plakalı elektrik bakım onarım aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan ve hafif ticari araç içerisinde bulunan yolculardan A.Ö. ve F.Ö. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.